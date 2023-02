FC Bayern verzichtet in der Champions League auf Arp

Fiete Arp von FC Bayern München in Aktion. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München verzichtet in der K.o.-Runde der Champions League auf Sommer-Neuzugang Fiete Arp. Der 20 Jahre alte Offensivspieler steht nicht auf Kaderliste des Bundesliga-Tabellenführers für die zweite Saisonhälfte, die durch die Europäische Fußball-Union am Dienstag bestätigt wurde. Der im Winter von Real Madrid ausgeliehene Álvaro Odriozola (24) wurde hingegen für die Königsklasse gemeldet.



Arp war vom Hamburger SV zu den Münchnern gewechselt und hätte in der Gruppenphase spielen dürfen. Auch aufgrund von Verletzungen stand er aber für die Profimannschaft bislang noch keine Minute auf dem Rasen. Die Bayern spielen im Achtelfinale am 25. Februar in London sowie im Rückspiel am 18. März (beide 21.00 Uhr) in München gegen den FC Chelsea.