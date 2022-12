Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Nacht zu Montag

−Symbolfoto: Brandl

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zu Montag mit schweren Gewittern in der Region. Am Vormittag haben die Meteorologen eine Vorwarnung für weite Teile Ostbayerns herausgegeben.



Von Südwesten ziehen ab Sonntagabend teils schwere Gewitter auf. Dabei besteht die Gefahr von orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h. Örtlich könnten in kurzer Zeit bis zu 30 Liter Regen fallen, heißt es vom DWD. Auch Hagel mit einer Größe von bis zu zwei Zentimeter sei möglich.



Die Meteorologen weißen darauf hin, dass die Gewitter "typischerweise sehr lokal" auftreten. Mit voller Intensität würden in der Regel nur wenige Orte getroffen.

