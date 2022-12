Was ist schon normal auf der A3? Das sagen unsere Leser zum Thema

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren am Donnerstag auf der A3 bei Wörth an der Donau ineinander gefahren. Die Autobahn war für fast zehn Stunden komplett gesperrt. −Foto: Alexander Auer

Knapp drei Stunden brauchte PNP-Redakteur Andreas Geroldinger vergangene Woche am Donnerstag bei seiner Fahrt zum Arbeitsplatz - zwischen Bad Abbach und Passau auf und neben der A3. Schuld an der Irrfahrt waren zwei Unfalle, einer davon mit sechs Fahrzeugen bei Wörth (Landkreis Regenburg), ein zweiter in der Baustelle bei Iggensbach. Doch das ist kein Einzelfall.



Auch unsere Leser berichten in ihren Leserbriefen von ihren Erfahrungen auf der Strecke. In der Montagsausgabe der Passauer Neuen Presse drucken wir ihre Geschichten ab. Ein Auszug:



Die Politik hat nichts unternommen

"Seit 1987 befahre ich nunmehr die A3, zuerst Richtung Regensburg, später Richtung Passau. Oft denke ich zurück, was für eine normale Autobahn doch die A3 war. Verkehr gab es auch damals schon, die Ostöffnung ab 1989 spürte man deutlich. Das aber steckte diese A3 alles weg, auch LKWs waren immer schon unterwegs. Der Wandel in den Unternehmen zwang seitdem auch viele Leute zum Pendeln, Fahrgemeinschaften sind nicht immer möglich und z.T. auch aufwändig, werden aber von vielen genutzt.



Ich bin froh, das Home-Office Angebot meines Arbeitgebers nutzen zu können, um wenigstens zeitweise diesem Wahnsinn A3 auszukommen. Büroarbeit dezentral zu erledigen könnten viele Firmen realisieren, auch das wäre eine kleiner Beitrag zur Entlastung der Straßen.



Offensichtlich ist auch ein gewaltiger Zuwachs von Lastwagen, es ist oft eine endlose Reihe an Lastwagen auf der Straße, die die rechte Spur komplett beanspruchen. Es scheint so, als wird ein Großteil von Lagerkapazität generell auf der Straße ,gelagert‘, was die LKW Dichte zusätzlich erhöht. Sicherlich haben sich osteuropäische Länder positiv wirtschaftlich entwickelt, was zu mehr Güterverkehr führt. Zeitgleich wurde die Kapazität der A3, welche zweispurig ist, nicht erhöht. Erst jetzt und nicht in vollem Umfang wird abschnittsweise auf drei Spuren erweitert.



Sieht man nur nach Oberbayern, so merkt man, dass Niederbayern hier zu kurz gekommen ist. Überall in der Republik sind viele Autobahnen dreispurig und entsprechend leistungsfähig sind diese Straßen und nicht immer herrscht dort mehr Verkehr als bei uns in Ostbayern. Hier hat die Politik viel zu lange zugesehen und nichts unternommen."

Stefan Murr, Metten



Stau, Schritt-Tempo und Gaffer

"Vergangenen Sonntag, 1. September, war ich auf der A3 von Aicha in Richtung Deggendorf unterwegs. Ich wollte dann weiter nach Au in der Hallertau, wo ich für 12 Uhr mit meiner Tochter verabredet war. Vor Hengersberg dann Stau und Schritt-Tempo. Nach mehreren Kilometern dann auf dem Pannenstreifen ein beschädigter PKW, ein Polizeiauto und ein Sanka. Beide Fahrspuren der Autobahn waren frei, nichts war blockiert.



Der Verkehr stockte offenbar nur wegen der vielen Gaffer, die im Schritt-Tempo an der längst geräumten Unfallstelle vorbeifuhren. Gegen 12.30 Uhr kam ich endlich in Au an - und die Verspätung war ja noch gering angesichts der vielen noch sehr viel schlimmeren A3-Staus."

Manfred Böckl, Perlesreut



Umwege sind mir lieber

"Ich würde von Bad Abbach aus auf der A93 Richtung Autobahnkreuz Saalhaupt fahren und dann auf die B15N Richtung Landshut. Bei Martinshaun links abbiegen Richtung Wörth an der Isar und dann auf die A92 Richtung Deggendorf. Sollte bei Hengersberg wieder Stau sein, kann man bei Plattling gleich auf die B8 Richtung Vilshofen fahren. – So ist es viel entspannter. Ich fahre nach Regensburg nicht mehr über die A3. Lieber einen Umweg von 30 Kilometer."

Karin Gillmeier-Rost, Pilsting



