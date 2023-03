Volleyballer des VC Olympia feiern ersten Saisonsieg

Ein Volleyball-Spiel. −Foto: Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Dem VC Olympia Berlin ist in seinem 19. Spiel in der Volleyball-Bundesliga der erste Saisonsieg geglückt. Im Kellerduell beim TSV Unterhaching behauptete sich das Nachwuchsteam aus Hohenschönhausen am Sonntag nach vier spannenden Sätzen mit 3:1 (24:26, 28:26, 25:23, 25:20) und gab den letzten Platz an den bayerischen Kontrahenten ab. Erik Röhrs war mit 22 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger, gefolgt von Filip John, der auch noch 19 Punkte zum Erfolg beisteuerte.



© dpa-infocom, dpa:210214-99-439921/2