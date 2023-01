Überblick: Diese Landkreise in der Region sperren auswärtige Tagestouristen aus

Etliche Skitourengeher waren am Wochenende am Roßfeld bei Berchtesgaden unterwegs. Bis der Inzidenz-Wert im Landkreis wieder unter 200 sinkt, sollen auswärtige Besucher fernbleiben. −Foto: Kilian Pfeiffer

Ab Montag gilt in Hotspots die 15-Kilometer-Regel. Betroffene Landkreise können zudem Tagestouristen aussperren. In der Region haben dies bereits einige Landratsämter angekündigt.



Lesen Sie dazu auch:

- Gültig ab Montag: So funktioniert die 15-Kilometer-Regel in Bayern



15 Kilometer – weiter dürfen Bewohner von Corona-Hotspots ab Montag nicht mehr fahren, wenn sie einen touristischen Ausflug machen wollen. Betroffene Regionen können zudem verbieten, dass Tagestouristen in die Region kommen. In Südostbayern haben am Sonntag bereits mehrere Hotspots eine entsprechende Ergänzung der 15-Kilometer-Regel angekündigt.



Offiziell zählen die Zahlen am Montag, 0 Uhr



Als Hotspots im Sinne der 15-Kilometer-Beschränkung gelten ab Montag grundsätzlich Städte und Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200. Maßgeblich dafür sind die Werte des Robert Koch-Instituts (RKI), erstmalig ab Montag (0 Uhr). Da bei einigen Landkreisen in der Region eine Überschreitung der 200er-Marke schon am Sonntag absehbar war, haben die Verantwortlichen noch am Sonntag reagiert – und angekündigt, ihre Landkreise für Tagestouristen zu sperren.



Röhrl: "Wäre Einheimischen nicht zu vermitteln gewesen"



So will der Landkreis Regen eine entsprechende Allgemeinverfügung noch am Montag umsetzen. "Touristische Tagesausflüge in den Landkreis werden untersagt", heißt es dazu am Sonntag in einer Pressemitteilung. Es wäre den Einheimischen Bürgern nicht zu vermitteln gewesen, "dass Menschen aus Regionen wie Regensburg, Landshut oder München in den Bayerischen Wald kommen könnten, die Menschen aus der Region sich aber an die 15-Kilometer-Begrenzung halten müssen", begründet Landrätin Rita Röhrl den Schritt.



Weitere Landkreise wollen Kann-Bestimmung umsetzen



Auch Freyung-Grafenaus Landrat Sebastian Gruber will unter dem Aspekt der Gleichbehandlung Gebrauch machen von der Kann-Bestimmung. Es wäre den einheimischen Bürgern "nicht vermittelbar", so der Landrat. Eine Sonderregelung soll es dort aber für grenznahe Ort in Nachbarlandkreisen geben. Am frühen Abend kündigte auch der Landkreis Passauan, touristische Tagesausflüge von Außerhalb zu untersagen.



In der Stadt Passau und im Landkreis Berchtesgadener Land sollte eine entsprechende Regelung ausgearbeitet werden, hieß es am Sonntag auf Nachfrage. "Auch, wenn es bei uns sehr schön ist, dürfen Personen aus anderen Landkreisen erst einmal nicht mehr zu uns reinfahren", sagte BGL-Landrat Bernhard Kern. Die Option offen lassen, will man sich auch im Landkreis Deggendorf. Im Landkreis Rottal-Inn sei dies dagegen nicht geplant.