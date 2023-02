Sportfachverbände starten Kampagne "Wir bewegen Bayern"

Sechs bayerische Sportfachverbände haben sich in der Corona-Krise zusammengeschlossen und wollen gesellschaftliches Miteinander vorleben. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, startete auf Initiative des Turnverbandes die Kampagne "Wir bewegen Bayern".



Die Aktion beinhaltet einen gemeinsamen YouTube-Kanal, auf dem die Verbände ihre Trainingsvideos teilen. Darüber hinaus sollen die Verbände von Mai an wöchentlich eine Online-Live-Trainingseinheit anbieten. Damit sollen Menschen zum Ausprobieren neuer Sportarten animiert werden. Neben dem Turnen engagieren sich noch die Sportarten Fußball, Ski, Tennis, Volleyball und Handball.



"Wir haben das Ziel, die Menschen zu bewegen und möchten zeigen wie Sport auch unter völlig veränderten Vorzeichen funktionieren kann: unterschiedlich, facettenreich und attraktiv", erklärte der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, Rainer Koch.