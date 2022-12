Spiel am Rande des Abbruchs: Die eigenen Fans beschmutzen Gala des FC Bayern

Beleidigende Plakate aus der Kurve der Bayern-Fans sorgten für zwei Spielunterbrechungen in Sinsheim. −Foto: Tom Weller/dpa

Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München haben bei der 6:0-Gala ihrer Mannschaft am Samstag in Sinsheim für einen Skandal gesorgt. Nach einer Hasstirade gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp stand das Spiel am Rande des Abbruchs. Die Spieler streikten mit einem 13-minütigen Nichtangriffspakt beider Mannschaften und setzten ein Zeichen das skandalöse Verhalten der Bayern-Fans.



"Ich schäme mich zutiefst", kommentierte Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel. "Das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München, für das gibt es überhaupt keine Entschuldigung und wir werden mit aller Schärfe gegen die Verantwortlichen vorgehen." Man habe alles mitgefilmt und werde die Verursache zur Rechenschaft ziehen. Die Profis aus Hoffenheim und München hatten sich in der Schlussphase den Ball nur gegenseitig zugepasst, ein aktives Spiel kam nicht mehr zustande. "Die Idee kam von den Spielern", berichtete Rummenigge bei Sky. Damit protestierten die Profis auf ihre Art auf Hass und Hetze durch scheinbar unbelehrbare Anhänger auf den Rängen.



Zunächst wurde das verunglimpfende Banner in der 68. Minute beim Stande von 6:0 für die Gäste gezeigt. Die Bayern-Bank lief im strömenden Regen sofort empört in Richtung der Bayern-Kurve. Vorneweg Cheftrainer Hansi Flick, einst als Sportdirektor in Diensten der Kraichgauer, und Assistent Hermann Gerland. Lautstark schimpfte der Bayern-Trainerstab mit den Anhängern der Münchner, die zu Beginn der zweiten Hälfte auch Pyrotechnik zündeten. Auch einige Bayern-Spieler hatten sich vor dem Fanblock aufgebaut. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge umarmte auf der Tribüne den sichtlich konsternierten Hopp, der demonstrativ klatschte, als die Spieler in die Kabine geschickt wurden.



In der 77. Minute wiederholte sich der Vorgang, wiederum eilten die Bayern-Spieler in Richtung Fanblock. Schiedsrichter Christian Dingert (Gries) unterbrach die Partie daraufhin für einige Minuten. Die Mannschaften gingen zwischenzeitlich sogar in die Kabine und einigten sich auf ein Signal an die Störenfriede: Während die Uhr in den letzten Spielminuten runterlief, standen beide Mannschaften auf dem Platz. Sie streikten. Sie unterhielten sich, doch gespielt wurde nicht mehr, ehe der Referee nach 90 Minuten ein Bundesliga-Spiel abpfiff, das Deutschland traurig macht und in die Geschichte des deutschen Fußballs eingehen wird.



Hopp und Rummenigge gemeinsam am Spielfeldrand



Von den Heimfans gab es ein gellendes Pfeifkonzert für die Fortsetzung der Partie, Hopp selbst war zwischenzeitlich in den Katakomben zugegen. Für den Rest des Spiels standen Hopp und Rummenigge gemeinsam am Spielfeldrand.



Die ersten 75 Minuten der Partie vor 30 150 Zuschauern im ausverkauften Sinsheimer Stadion waren zuvor eine Demonstration der Stärke der Münchner, die auch ohne ihren verletzten Torjäger Robert Lewandowski den höchsten Saisonsieg einfuhren und ihre Führung in der Tabelle festigten.



Serge Gnabry hatte mit seinem elften Saisontor nach nur zwei Minuten und Joshua Kimmich (7.) schockten die Kraichgauer. Joshua Zirkzee, der Ersatz für Toptorjäger Lewandowski, legte kurz darauf nach (15.). Der oft gescholtene Coutinho traf noch vor der Pause zum 4:0 (33.). Coutinho (47.) und der eingewechselte Leon Goretzka (62.) sorgten für den Endstand - bevor der Fußball zur Nebensache wurde.



Erst vor Wochenfrist hatte ein Anti-Hopp-Banner beim Spiel Mönchengladbach-Hoffenheim für eine kurzfristige Spielunterbrechung gesorgt. Auch dort hatten die Gastgeber, vor allem in Person von Sportdirektor Max Eberl, sofort interveniert. Schiedsrichter Felix Brych (München) hatte das Spiel erst fortgesetzt, nachdem die Transparente, darunter ein Bild von Hopp im Fadenkreuz, wieder abgehängt worden waren.

− dpa/sid/red