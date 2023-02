Sibler verspricht: Waldbahn soll künftig bei Verspätungen warten

Bernd Sibler. −Foto: Jörg Schlegel

In den letzten Wochen und Monaten hatten sich Reisende des Donau-Isar-Expresses aus Fahrtrichtung München, konkret des RE 4082 – Ankunft in Plattling um 19 Uhr –, bei Staatsminister Bernd Sibler wegen verpasster Anschlüsse an die Waldbahn in Fahrtrichtung Zwiesel gemeldet. Bei einer Verspätung des Zuges aus München von wenigen Minuten konnte der Anschlusszug der Waldbahn in Plattling nicht mehr erreicht werden, so dass die Fahrgäste ihre Weiterreise Richtung Heimat erst eine Stunde später antreten konnten. "Nach einem langen Arbeitstag ist es natürlich ärgerlich, wenn man aufgrund weniger Minuten Verspätung den Anschlusszug Richtung Deggendorf und Bayerischen Wald verpasst", erklärt Staatsminister Bernd Sibler.



Deshalb hat Sibler sich an die Bahn gewandt. Nun soll es bald zum Wohle der Reisenden Verbesserungen geben. Konkret ist angedacht, dass die Waldbahn, unabhängig von einer Vormeldung durch das Zugpersonal des Donau-Isar-Expresses, im Verspätungsfall von RE 4082 bis zu 5 Minuten wartet.

− kse