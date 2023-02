Salihamidzic: Keine Anfragen für Thomas Müller

Thomas Müller. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Laut Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic gibt es bislang "überhaupt" keine Anfragen für den 2014er Weltmeister Thomas Müller. "Das ist ein Roman, den ihr die ganze Zeit schreibt", sagte der 42-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag gegen Aufsteiger Union Berlin im Sky-Interview. "Wir haben zwei Langzeitverletzte und Sie versuchen, uns einzureden, dass wir irgendjemanden abgeben." Von einem Wechsel von Müller im Winter sei "überhaupt keine Rede".



Die Spekulationen über einen Abschied des Münchner Publikumslieblings waren aufgekommen, nachdem der 30-Jährige von Trainer Niko Kovac mehrfach nicht berücksichtigt worden war. Beim Champions-League-Sieg unter der Woche bei Olympiakos Piräus stand Müller allerdings genauso in der Startformation wie am Samstag im Spiel gegen Union. "Wir reden nicht über Spieler, die wir abgeben wollen", sagte Salihamidzic mit Blick auf die Langzeitverletzten Niklas Süle und Lucas Hernández.