Mit dem Zug in die Hauptstädte

Die Deutsche Bahn erweitert ihr Angebot: So können ab März 2020 Bahnfahrer in Plattling einsteigen und direkt per Intercity (IC) nach Wien oder Berlin fahren. Wer noch nördlicher reisen möchte, hat ab Mitte Mai sogar die Möglichkeit, in Warnemünde an der Ostseeküste auszusteigen. Ob es langfristig einen Halt in Straubing geben wird, steht noch nicht fest, der Probebetrieb läuft noch.



Acht Stunden und neun Minuten benötigt der IC94 laut Plan vom Plattlinger Bahnhof nach Berlin. Abfahrtszeit ist ab 8. März 2020 stets um 23.07 Uhr, Ankunft in der deutschen Hauptstadt um 6.26 Uhr. Leute, die früh ankommen wollen, um die Stadt zum Beispiel ausgiebig erkunden zu können, könnte dies interessant sein. Wer jetzt bucht, gelangt via Sparangebot für 19,90 Euro nach Berlin.



Der IC95 verkehrt ab 9. März 2020 um 7.47 Uhr von Plattling Richtung Wien. Dortige Ankunft ist um 10.45 Uhr. Auch hier gibt’s derzeit ein Sparangebot von 29,90 Euro.



Die Züge halten außerdem in Linz, Passau, Plattling, Straubing, Regensburg, Nürnberg, Leipzig und Rostock. Ab 17. Mai wird auch Warnemünde angefahren.



Ob sich die direkte ICE-Verbindung zwischen Wien und Berlin mit Halt in Straubing durchsetzt, scheint fraglich. MdB Alois Rainer (CSU) sagte zuletzt, es sehe nicht danach aus, als ob man die während der Probezeit geforderte Zahl an Zustiegen schaffe.

