In weitem Umkreis wurden die in der Halle gelagerten Styroporteile vom Sturmwind verblasen. −Foto: Zema

Abgedeckte Dächer, umgestürzte Lkw, umgeknickte Bäume: Sturm "Sabine" hat am Montagvormittag Bayern erreicht - und dort teils für rekordverdächtige Windgeschwindigkeiten gesorgt. Bei Fürstenzell (Landkreis Passau) wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 154 Stundenkilometer gemessen. "Das ist in solchen Tieflagen eine absolute Spitze", sagte der Meteorologe vom Dienst, Martin Schwienbacher, am Montag.

