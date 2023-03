Liveblog: "Sabine" ist weg - in der Region bleibt es aber stürmisch

Am frühen Dienstagmorgen waren Feuerwehrkräfte und ein Landwirt auf der Kreisstraße TS26 bei Tettenhausen (Landkreis Traunstein) damit beschäftigt, einen umgestürzten Baum wegzuräumen. −Foto: FDL/Lamminger

Die Kaltfront von Orkantief "Sabine" hat Deutschland verlassen - das stürmische Wetter ist aber noch da. In Südbayern hielten auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag jedoch weiter auf Trab.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es in den nächsten Tagen stürmisch bleibt. Am Dienstag sei mit Schauern sowie mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen. Im Alpenvorland und in Hochlagen sind demnach sogar orkanartige Böen möglich.



In der Region wurde die Warnstufe mittlerweile auf Stufe 2 von 4 gesenkt. Im Süden der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein sowie im Gebiet um den Bayerischen Wald mit den Landkreisen Passau, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Straubing-Bogen und Cham gilt noch die Warnstufe 3. Hier hält der DWD Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und 130 km/h für möglich.

− cav/dpa





