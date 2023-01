Hochschule unterstützt Schüler bei Studien- und Berufswahl

Die TH Deggendorf und das Ursulinen Gymnasium Straubing haben am 19.12.2019 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. V.l.: Thomas Saller (Oberstufenkoordinator), THD-Präsident Prof. Dr. Peter Sperber, Marita Fornoff (Stellv. Schulleiterin), Andrea Stelzl (Leitung MINT-Förderung), Alexandra Niewöhner (Leitung Zentrale Studienberatung). −Foto: THD

Das Ursulinen Gymnasium Straubing wird offizieller Kooperationspartner der Technischen Hochschule Deggendorf. Damit unterstützt die Hochschule nun auch offizielle die Schüler des Ursulinen Gymnasiums bei der Studien- und Berufswahl. Im Dezember unterzeichneten THD-Präsident Prof. Dr. Peter Sperber, die stellvertretende Schulleiterin Marita Fornoff und Oberstufenkoordinator Thomas Saller eine Vereinbarung, wie die Hochschule in einer Pressemitteilung mitteilte.



Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) pflegt seit vielen Jahren Kooperationen mit Schulen im Raum Niederbayern und darüber hinaus. Schulen und Hochschule arbeiten zusammen, um Schulabgänger und Studieninteressierte auf ihre Berufs- und eventuelle Studienwahl vorzubereiten. Ziel ist, das Interesse der Schülerinnen an einem Studium zu wecken und zu fördern, ihre Entscheidungskompetenz zur fundierten Studien- und Berufswahl zu verbessern und den Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Institutionen weiter anzuregen. Besonderes Augenmerk in der Zusammenarbeit soll auf der MINT-Förderung der Mädchen und der Gewinnung für MINT-Studiengänge liegen.



Die Zentrale Studienberatung und das Team der MINT-Förderung der TH Deggendorf werden ihre Aktivitäten am Ursulinen Gymnasium dazu weiter ausbauen. Zu den gemeinsamen Aktionen gehören unter anderem ein regelmäßiger Austausch, Informationsveranstaltungen, Lehrerfortbildungen, fachspezifische Projekte und Initiativen. Das Ursulinen Gymnasium ist die inzwischen sechzehnte Schule, die mit der Hochschule kooperiert.

− red