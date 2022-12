Heinrich will Biotag in Kantinen einführen

Der Bezirk Niederbayern will künftig in den Kantinen seinenr Einrichtungen, wie etwa den Krankenhäusern, stärker auf ökologisch erzeugte Nahrungsmittel setzen. −Symbolfoto: dpa

Der Bezirk Niederbayern will künftig in seinen Einrichtungen, wie etwa den Krankenhäusern, stärker auf ökologisch erzeugte Nahrungsmittel setzen. Das hat Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) kürzlich beim "Fachgespräch Ökolandbau", zu dem er Branchenvertreter eingeladen hatte, bekannt gegeben. Er setzte sich für einen Biotag ein, sagte Heinrich. Den Anfang machen sollten die Kantinen des Agrarbildungszentrums in Landshut-Schönbrunn und im Bezirksklinikum Mainkofen. Dort sollten künftig an jedem Freitag Bioprodukte für die fleischlosen Mahlzeiten verwendet werden.



Man habe das Thema Anfang des Jahres im Bezirksausschuss bereits intensiv diskutiert, sagte Heinrich. Das Gremium habe dabei die Einrichtungen des Bezirks beauftragt, eine alternative Ausschreibung von Produkten aus artgerechter Tierhaltung zu prüfen. Wie die Umstellung auf Bioprodukte finanziell und logistisch umgesetzt werden kann, werde derzeit untersucht.



Als "völlig unzureichend" bezeichnete dagegen ÖDP-Bezirksrat Urban Mangold den Vorschlag in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter: "Warum machen Sie nur halbe Sachen, Herr Präsident?" Er fordere eine möglichst vollständige Umstellung der öffentlichen Nachfrage auf Bio-Produkte aus regionalem Bezug.



Erst im Januar habe er beantragt, dass in den Bezirkseinrichtungen nur noch Fleischprodukte aus artgerechter Tierhaltung angeboten werden, so Mangold. Allerdings habe der Bezirksausschuss dagegen gestimmt. Stattdessen sei ein "windiger unverbindlicher Beschluss" gefasst worden.