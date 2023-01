Heimspiel von Wiesbadens Volleyballerinnen abgesagt

Eine Volleyballerin in Aktion. −Foto: Foto: Laurent Dubrule/epa/dpa/Symbolbild

Das erste Saison-Heimspiel der Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden gegen NawaRo Straubing ist wegen eines positiven Corona-Falls im Umfeld des Gegners kurzfristig abgesagt worden. Die Partie sollte ursprünglich am Samstagabend stattfinden.



Die Gäste aus Bayern befanden sich am Freitagabend bereits auf der Anreise, als das Gesundheitsamt des Landkreises Straubing-Bogen die vorsorgliche Quarantäne für die gesamte Mannschaft anwies. "Die Entscheidung kam für uns zwar plötzlich, sie ist jedoch ohne jeden Zweifel richtig. In diesen Zeiten hat der Schutz der Gesundheit oberste Priorität", sagte VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.