HC Erlangen entlässt Trainer Eyjolfsson: Brack übernimmt

Der Handballtrainer Rolf Brack gestikuliert während eines Spiels. −Foto: Foto: picture alliance / dpa / Archivbild

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat sich von seinem Trainer Adalsteinn Eyjolfsson getrennt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, übernimmt Rolf Brack bis zum Saisonende als Interimscoach. In der Spielzeit 2020/21 soll dann wie geplant der frühere Nationalspieler Michael Haaß das Kommando übernehmen.



Die Franken reagierten mit der Beurlaubung des Isländers Eyjolfsson auf die sportliche Misere mit zuletzt drei Niederlagen in Serie und dem elften Tabellenplatz mit 16:26 Punkten. Wie der Sportliche Leiter Kevin Schmidt in einer Clubmitteilung sagte, sei das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer "erheblich gestörte" gewesen.



Der 66 Jahre alte Brack war zuletzt bei Frisch Auf Göppingen aktiv. Zuvor trainierte er die Schweizer Nationalmannschaft und von 2004 bis 2013 den HBW Balingen-Weilstetten. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) müssen die Erlanger beim deutschen Rekordmeister THW Kiel antreten.