Gemeinsamer Ruf nach Halbstundentakt

Um den öffentlichen Personennahverkehr auf der Schiene zu optimieren, haben sich Landrat Josef Laumer (Straubing-Bogen) und Markus Pannermayr, Oberbürgermeister der Gäubodenstadt, gemeinsam an Bayerischen Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart gewandt. Sie fordern konkret einen durchgehenden Halbstundentakt in Form von zusätzlichen Fahrten auf der Strecke Plattling – Straubing – Regensburg – Neumarkt. Dies teilen Stadt und Landratsamt mit.



Stadt und Landkreis Straubing-Bogen bemühen sich seit vielen Jahren um eine bessere Anbindung der Region an den Schienenverkehr. Mit der Einführung eines ICE-Halts auf der Strecke Berlin-Wien, der aktuell probeweise läuft, sei im Bereich der Fernverkehrshalte ein Anfang gemacht, heißt es in der Pressemitteilung. Nun setzen sich Pannermayr und Laumer für Verbesserungen im Nahverkehr ein. Auch für die Gäubodenbahn von Bogen nach Straubing sowie für die Verbindung ins Labertal über Geiselhöring bis Neufahrn wünschen sie sich einen Halbstundentakt.



Demnächst erfolgt das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für das Donau-Isar-Netz, in dem für die nächsten zwölf Jahre auch das Schienennahverkehrsangebot für Straubing samt Umland festgeschrieben wird. Pannermayr und Landrat Laumer nahmen eine "entsprechende Anregung durch Johann Meindorfer vom VCD/Bund Naturschutz gerne auf". Denn gerade die Verbindungen im Nahverkehrsbereich hätten für die Bürger der Region, die etwa wegen ihres Berufs oder eines Studiums pendeln müssen, große Bedeutung.

