FC Bayern holt Gruppensieg in der Champions League - 2:1 in Kiew

Ukraine, Kiew: Robert Lewandowski (M) vom FC Bayern München gegen Oleksandr Syrota (r) von Dynamo Kiew. −Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Mit dem fünften Erfolg im fünften Spiel hat sich der FC Bayern München den Gruppensieg in der Champions League geholt.









Die wegen Infektionen und Quarantäne-Ausfällen personell arg dezimierten Münchner siegten am Dienstag bei Dynamo Kiew 2:1 (2:0). Robert Lewandowski (14. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher und Kingsley Coman (42.) sicherten mit ihren Toren die drei Punkte.



Vier Tage nach dem 1:2 der Bayern in der Fußball-Bundesliga in Augsburg überwand diesmal Denys Harmasch die Münchner Abwehr (70.).

− dpa