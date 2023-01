Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter und schweren Gewittern

Eine durch Hagel bei einem Unwetter vom Pfingstmontag in Germering beschädigte Verkleidung einer Hauswand ist in der Abenddämmerung zu sehen. −Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den späten Dienstagnachmittag und Abend vor Unwettern. Demnach kommen von Süden her erneut schwere Gewitter mit Unwetterpotential auf. Diese dauern teilweise bis in die Nacht zum Mittwoch an.



Mögliche Begleiterscheinungen seien schwere Sturmböen um 100 km/h, mit der Gefahr orkanartiger Böen und vereinzelter Orkanböen (110 bis 120 km/h), heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 mm in kurzer Zeit, lokal auch bis 50 mm sowie größerer Hagel 3 bis 5 cm.



Konkret wird für diese Landkreise gewarnt:

- Kreis und Stadt Passau

- Kreis Deggendorf

- Kreis Regen

- Kreis Dingolfing-Landau

- Kreis Altötting

- Kreis Freyung-Grafenau

- Kreis Traunstein

- Kreis Berchtesgadener Land



Die Wetterwarnung gilt bis zum Mittwoch um 3 Uhr.

