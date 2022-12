Bernreiter: Lob an Krankenhäuser - Steuereinbruch sorgt für Probleme

Der wiedergewählte Landkreispräsident Christian Bernreiter hat die Arbeit der Krankenhäuser in der Corona-Krise gelobt. Ohne diese hätte man die Krise so nicht bewältigen können. "Rufe nach einer Halbierung der Anzahl unserer Häuser wurden ad absurdum geführt", sagte Bernreiter nach seiner Wiederwahl im Gespräch mit der PNP.



Der Deggendorfer Landrat befürchtet außerdem, dass die einbrechenden Steuereinnahmen massive Auswirkungen auf die Haushalte haben werden. "Gerade in diesen Zeiten braucht die bayerische Wirtschaft kommunale Aufträge", sagte Bernreiter.



